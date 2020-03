Scholen en horeca dicht in strijd tegen coronavirus

Cafés, restaurants en sportkantines moeten dicht om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen werden in een persconferentie aangekondigd door ministers Slob en Bruins. Ook fitnessclubs, sauna's, sexclubs en coffeeshops sluiten tot en met maandag 6 april de deuren.

'Wijs besluit'

Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) vindt het een wijs besluit de scholen voorlopig te sluiten. "Uiteraard vinden we het heel triest, want het liefst hebben we kinderen op school, want daar horen kinderen ook, die horen onderwijs te krijgen."

Uitdaging

Van Kampen zegt dat de scholen ook met een uitdaging zitten. "Hoe krijgen kinderen toch onderwijs thuis?" Hij zegt dat daar de komende tijd over nagedacht wordt. Voor kinderen met ouders in vitale beroepen -bijvoorbeeld verpleegkundigen, politieagenten en brandweermensen- wordt opvang geregeld. "Dat gaan we doen, dat is onze maatschappelijke plicht."

(foto: Omroep Zeeland)

Eerder besloot het kabinet tot tweemaal toe om de scholen open te houden. Voor kinderen zou het virus namelijk minder gevaarlijk zijn. Bovendien hebben werkende ouders een probleem als hun kinderen niet naar school gaan.

Nederland was een van de laatste landen in het getroffen gebied waar de scholen nog open waren. In bijvoorbeeld Italië, Frankrijk en België werden eerder maatregelen genomen. Enkel in Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland, delen van Duitsland, Zweden en Finland zijn de scholen nog open.

