Sluis was vandaag de eerste stad zonder horeca: 'Het lijkt net een spookstad'

"Gisteren zijn we gewoon helemaal overlopen", blikt voorzitter Sancho Jansen van de Middenstandsvereniging Sluis terug. Meer mensen op straat beginnen erover: er waren zóveel Belgen. Iets wat je nu, met het verspreidende coronavirus, niet kan gebruiken. Daarom besloten de gemeente Sluis en de Veiligheidsregio Zeeland gisteravond dat de parkeerplaatsen in Sluis, Cadzand-Bad en Breskens vandaag dichtgingen.

Omzet is belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste wat er is. Ik denk dat dat gezondheid voor alle mensen is." Sancho Jansen, middenstandsvereniging Sluis

De middenstandsvereniging ging nog een stapje verder en riep vanochtend ook alle winkels en horeca op om de deuren voor één dag te sluiten. "Omzet is belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste wat er is. Ik denk dat dat gezondheid voor alle mensen is."

'Ik had een hele goede dag kunnen draaien'

De ondernemers in Sluis schaarden zich eensgezind achter het besluit, al moesten sommigen er even over nadenken. "Ik had vandaag een hele goede dag kunnen draaien", vertelt Bastiaan Apers van bistro Bard'eau. "Er stonden flink wat reservaties op, ook juist doordat alles in België al dicht was." In eerste instantie piekerde hij er dan ook niet over om te sluiten. "Maar dan kom je buiten, kijk je om je heen. De middenstandsvereniging is een daadkrachtige vereniging waar we met z'n allen trots op zijn. Die roepen iets op... Eendracht maakt macht."

Sancho Jansen en Bastiaan Apers voor een lege winkelstraat (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt: restaurants zijn donker, de luiken voor winkels zijn gesloten, alleen de bakker en één restaurant zijn open. "We hadden liever dichtgegaan", zegt de barvrouw. "Maar het besluit kwam vanochtend pas zo laat dat we onze reserveringen niet meer af konden zeggen. We gaan vanmiddag ook dicht."

'We dachten dat we goed zaten'

De straten zijn niet helemaal verlaten, hier en daar lopen kleine clubjes toeristen. "Ik wist niet dat er niks open zou zijn", zegt een man uit Knokke. Een groepje Engelsen loopt een beetje verdwaasd over straat. "We stapten vanochtend ons hotel uit en alle restaurants zijn dicht", zegt een van de mannen. Ze hadden het niet verwacht: "We dachten: dit is een leuk, rustig plaatsje en niet drukker dan Londen, dus we dachten dat we goed zaten."