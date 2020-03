Tupperware Teun verbetert het straatbeeld in Terneuzen met zijn verzameling

De vouwwagen uit de jaren 70 maakt zijn tentoonstelling compleet want daar is zijn verzameldrift van Tupperware mee begonnen. "Ik kocht de vouwwagen toen ik dertien was en wilde daar jaren 70 kampeerspullen aan toevoegen. Toen stuitte ik op de Tupperware bakjes en was meteen verkocht", vertelt Teun. Inmiddels heeft hij meer dan 700 artikelen verzamelt waarvan hij een deel heeft uitgestald in een etalage een paar straten verderop van zijn vouwwagen.

Volle dozen

Op de sociale media pagina van de gemeente Terneuzen stond een oproepje voor suggesties om leegstaande panden in te richten. Teun reageerde daar op en toen zijn verzoek werd goedgekeurd begon hij met het uitzoeken van zijn collectie. "Ik verbaasde me wat er uit de volle dozen die op zolder staan tevoorschijn kwam", vertelt hij. "Eindelijk kreeg ik wat meer overzicht van wat ik allemaal had en kan ik er iedere dag naar kijken terwijl als het in dozen zit ik dat niet zo snel doe. Ik vind het ook hartstikke leuk om mijn verzameling aan andere mensen te laten zien."

Tupperware Teun samen met stadsmanager Wout den Dolder in de voortent van zijn vouwwagen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat Teun geobsedeerd is met spullen uit de jaren 70, twijfelt hij of hij in die periode wilde leven. "Aan de ene kant lijkt het me heel leuk, maar aan de andere kant zijn deze producten die ik heb verzamelt dan niet meer speciaal." Dat is de reden waarom hij geen moderne Tupperware bakjes verzamelt. "Die zijn te duur en daarnaast lijken ze teveel op andere bakjes. De ribbeldeksel waar het mee begonnen is maakt de bakjes uniek."

Ongebruikt

De artikelen die Teun scoort op rommelmarkten en in kringloopwinkels gebruikt hij niet. Toch heeft hij wel een aantal keer in zijn vouwwagen gekampeerd. "De vouwwagen is toch iets anders en 700 bakjes kan ik niet allemaal gebruiken. Van de bakjes vind ik het ook zonde om te gebruiken en de vouwwagen vind ik leuk om te gebruiken", aldus Teun. De tentoonstelling zal te zien zijn tot de leegstaande panden worden verhuurd.

Lees ook: