Rechtszaak overval Hrieps morgen gaat door, maar zonder publiek

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Hrieps-vrijwilligers hebben nog geen zitting overgeslagen en waren bij een van de eerdere zittingen met ruim dertig man aanwezig. Organisator Hugo Kramer is dan ook erg teleurgesteld over de beslissing, maar begrijpt het wel. Al vraagt hij zich wel af waarom de vrijwilligers dan niet op de publieke tribune achter glas mogen zitten.

"Hoe kom ik te weten wat daar is gezegd?", vraagt Kramer zich af. Die vraag is voor nu moeilijk te beantwoorden, omdat de rechtbank bekijkt nog of journalisten wel bij de zaak aanwezig mogen zijn.

Inhoudelijke behandeling nog lang niet in zicht

Met een vijfde voorbereidende zitting is een inhoudelijke behandeling nog niet in zicht. Advocaten hebben nog maar net het dossier van ruim 1.700 pagina's ontvangen en kunnen nu dus pas zien welk bewijs er is verzameld. Onderzoekswensen van de verdediging nemen vaak ook nog maanden in beslag. Na de zomer zou er misschien eens aan een inhoudelijke behandeling kunnen worden gedacht. Dan wordt de zaak helemaal besproken en volgt er een strafeis van het Openbaar Ministerie.

Veel rechtszaken geschrapt Rechtszaken worden vanwege het coronavirus zo veel mogelijk uitgesteld. Alleen zaken waarbij verdachten in voorarrest zitten gaan door. Dat moet ook volgens de wet. Iedereen in voorarrest moet iedere drie maanden een rechter voor de rechter verschijnen zodat kan worden bekeken of iemand niet onnodig lang in voorarrest zit. Bij de Hrieps-verdachten is dat het geval.

Lees ook: