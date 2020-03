Basketballer Jesper Jobse: 'Het is allemaal best surrealistisch'

Jobse in actie tijdens het WK 3x3 basketbal in Amsterdam (foto: Orange Pictures)

Nadat het kwalificatietraject van de basketballers al was stilgelegd, kreeg Jobse gisteren te horen dat ook het trainingstraject stil ligt. "Ons begeleidingsteam is nu aan het kijken hoe we toch fit kunnen blijven", vertelt Jobse vanuit zijn woonplaats Amsterdam. "Ik voel dat we er klaar voor zijn, dus het is best frustrerend dat we het nu niet kunnen laten zien."

Het 3x3 basketbal is in Tokio voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen. Voor Jobse is het nog altijd een droom om daar te spelen. Dat het weleens niet door kan gaan, is afgelopen dagen wel al door zijn hoofd gespookt. "Ik heb altijd gezegd dat komende zomer mijn laatste zomer als speler is. Dan zou het wel echt heel vervelend zijn als het niet door zou gaan."

Toch houdt Jobse alle hoop dat de Olympische Spelen deze zomer gewoon plaatsvinden. Hoe het Nederlands team zich dan moet kwalificeren, blijft voor de Vlissinger ook nog speculeren. "Het zou kunnen dat er gekwalificeerd wordt op basis van de ranking of op prestaties uit het verleden. We hebben nog niks gehoord dus het blijft gewoon afwachten voorlopig", zegt Jobse.