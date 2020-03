Dit betekent het coronavirus voor de politie

(foto: ANP)

Gaat de politie controleren of cafés en andere horecagelegenheden wel echt dicht zijn?

"Die handhaving ligt in eerste instantie bij de Zeeuwse gemeenten. Pas als de openbare orde verstoord wordt, komen wij er bij."

Verwacht de politie minder woninginbraken nu veel mensen thuis zijn?

"In theorie zou dat wel logisch zijn. Er zijn meer ogen en oren die verdachte situaties kunnen zien en horen. Of het ook echt zo is, weten we over een paar weken pas zeker."

Gaan we meer drugsdealers op straat zien nu de coffeeshops gesloten zijn?

"Het is naïef om te denken dat alle mensen hun softdrugs normaal gesproken in een coffeeshop kopen. Het illegale circuit is er al. Maar goed, dealers zullen wel inspelen op de vraag. Het zou dus goed kunnen dat er meer drugs verkocht zullen worden via straatdealers."

Hoe probeert de politie tijdens het werk de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden?

"Soms is fysiek contact onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij een aanhouding, reanimatie of als we iemand fouilleren. Veel agenten hebben vaak al handschoenen aan bij dit soort werkzaamheden, nu letten we daar nog meer op. En natuurlijk nog vaker handen wassen."