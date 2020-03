Parkeerterreinen buiten de dorpen mogelijk oplossing voor overlast kernen Veere

Parkeerterrein in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Pieter Wisse is namens het CDA beoogd wethouder van onder meer Openbare Ruimte en Verkeer. Hij schetst dat er al een hoop onderzoeken liggen, waaruit telkens blijkt dat inwoners de toeristen graag zien komen omdat ze veel werk en inkomsten opleveren in de gemeente, maar ook dat de bewoners parkeerproblemen ervaren.

Stromen auto's

Bij de presentatie van de plannen maandagmiddag op het gemeentehuis in Domburg schetste Wisse dat de leefbaarheid door deze parkeerproblemen onder druk staat in kernen als Domburg, Veere, maar ook in Westkapelle en Zoutelande. "Mensen kunnen hun eigen auto niet meer kwijt. Je hoort ook over 'zoek-verkeer'; dat er hele stromen auto's door de kernen heen rijden, onveilige situaties... Dat is voor de toerist niet leuk, maar voor de eigen bewoners ook niet."

ITEM veere toeristen overlast

Extra parkeerterreinen

Binnen de gemeente zijn in Veere en Domburg buiten het dorp grote parkeerterreinen aangelegd, zodat toeristen niet meer in de kernen moeizaam naar een parkeerplek hoeven te zoeken. Ook zijn er parkeerverwijssystemen aangelegd. Wisse schetst dat er wellicht meer van dit soort parkeerterreinen moeten komen, buiten de kernen. "Maar dan moeten we ook wel kijken naar een manier om de mensen vanaf die parkeerterreinen naar de dorpskernen of naar het strand te brengen."

'Biggekerke nog rustig'

Beoogd CDA-wethouder Wisse woont zelf in Biggekerke. "Daar is het nog redelijk rustig. Dus een parkeerverwijssysteem in Biggekerke is het niet het eerste dat we aan gaan pakken", grapt Wisse.