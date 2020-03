Zo werken Zeeuwen thuis

Jacco werkt zoals de meeste Zeeuwen aan de keukentafel (foto: Jacco Locht)

De meeste Zeeuwen die een foto instuurden zitten thuis aan de eettafel te werken. Zoals Jacco Locht, die zijn laptop en papieren over de eetkamertafel verspreidde en daar zijn werkplek van maakte.

Nathalie werkt vandaag thuis met haar twee kinderen (foto: Nathalie Gieselaar)

Nathalie Gieselaar doet wat papierwerk terwijl haar kleinste kind een rijstwafel eet en grote broer een rekenwerkje maakt. Dit is de eerste dag dat de scholen en opvang gesloten zijn, dus veel ouders combineren thuiswerken met de kinderen. Volgens Nathalie ging dat gelukkig prima samen!

De nieuwe leidinggevende van Diana (foto: Diana Postma)

Veel Zeeuwse katten dragen hun steentje bij. Diana Postma liet ons met bovenstaande foto weten dat zij een nieuwe leidinggevende heeft die een oogje in het zeil houdt. Ook de kat van Daniëlle kijkt met haar mee en typt af en toe zelfs een stukje. En de kat van Sandra gaat af en toe op haar muis liggen om haar een pauze te geven zodat ze geen risico op RSI heeft.

De baby van Emmelie en Michel zit lekker bij mama (foto: Michel van de Linde)

Emmelie werkt thuis en dat vindt haar baby zo te zien wel fijn. Papa Michel stuurde ons trots deze foto van zijn vrouw en kind.

Viola werkt ook aan de keukentafel, omringd door speelgoed (foto: Viola Dobbelaar)

Waar kinderen en thuiswerken samenkomen is het soms de kunst om te ruimte te delen. Viola werkt ook aan de keukentafel, maar dan wel omringd door Playmobil. Daarbij schreef zij: 'work hard, play harder'.

Ivonne maakte er vandaag een natuurles van (foto: Ivonne de Blaey)

Een enkeling ging toch naar buiten, zoals Ivonne de Blaey, die er met de thuisblijvende kinderen en de hond op uit ging voor een natuurles. Even bewegen is natuurlijk sowieso goed tussen het werken aan tafel door. Dus bij een andere Yvonne, waar opeens twee volwassenen en twee pubers samen thuis werkten, hielden ze regelmatig pauzes om even op een muziekje met zijn allen te dansen.

Rik ging thuis ook aan de slag, hij ging klussen (foto: Rik Nieuwdorp)

Niet iedereen ging thuis achter een laptop zitten. Rik werkte namelijk ook thuis, maar niet aan tafel, hij is, zoals hij zelf omschreef, 'aan het klussen geslagen'.

Niet iedereen werkt thuis

Veel Zeeuwen lieten weten dat zij niet thuis kunnen werken. Soms omdat zij in de zorg werken, soms omdat ze in een winkel of tankstation staan. Of zoals Peter Muller, die schreef: 'Nee werk niet thuis, boot van 80 meter paste niet in mijn flat.'

