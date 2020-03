Middelburgse ondernemers geven na gedwongen sluiting voorraden aan voedselbank

Middelburgse ondernemers verzamelen overgebleven voedsel voor de Voedselbank. (foto: Omroep Zeeland)

Marian Smit, eigenaresse van een snackbar in de Reigerstraat in Middelburg plaatste vanmorgen een oproep op Facebook waarin ze Middelburgse ondernemers en inwoners vraagt om voedsel bij haar snackbar neer te zetten. Vervolgens brengt zij alles naar de Voedselbank in Middelburg.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2640350869587903&id=100008390463407]

Zelf had Smit al een heleboel eten en drinken dat naar de Voedselbank kon. "Ik heb eerst een heleboel eten dat we over hadden aan ons personeel meegegeven. Maar goed, ik heb hier nog zes tonnen met aardappelen staan, dat is bijna driehonderd kilo", vertelt Smit.

"Daarnaast hebben we nog een hele koeling vol met frikandellen, kroketten en noem maar op, dus dat brengen we ook naar de Voedselbank. Wij kunnen er nu niets meer mee." Smit hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt. "Maar ja, we bekijken het gewoon per dag en hopen dat we snel weer aan de slag kunnen."

Een volle kar met eten

Om al het voedsel naar de Voedselbank te brengen, heeft Smit een kar aan haar auto hangen. Middelburgse ondernemers maakten gebruik van haar oproep, want het karretje lag vol met eten en drinken.

Voedselbank Walcheren laat weten overspoeld te worden met telefoontjes van mensen die eten willen komen brengen. Vanavond houdt de organisatie een vergadering over hoe de organisatie gaat anticiperen op de huidige situatie. De voedselbank heeft wel de intentie om voorlopig open te blijven.

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen dicht

De meeste Zeeuwse voedselbanken willen voorlopig eten blijven inzamelen en uitdelen. De Voedselbank Goes blijft, mede op aandringen van klanten, open. Wel worden er maatregelen genomen. Zo worden met de klanten op de minuut af afspraken gemaakt, waardoor er geen wachttijden zijn. Ook de voedselbank Schouwen-Duiveland neemt maatregelen, maar blijft wel open. Alleen de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft in overleg met de vrijwilligers besloten de komende drie weken de deuren te sluiten.

Conny de Lange en haar personeel bieden zich aan voor vrijwillige klusjes nu hun horecazaak dicht is. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de snackbar-eigenaresse in Middelburg kwam vandaag in actie. Conny de Lange van restaurant De Vriendschap in Middelburg plaatste eerder ook al een oproep omdat haar zaak dicht is.

"Wij willen onszelf, ons personeel en onze faciliteiten, bijvoorbeeld de keuken, ter beschikking stellen. Alle klusjes zijn welkom, we bieden ons aan aan iedereen die ons nodig heeft, al moeten we een ruimte in het ziekenhuis schoonmaken. Alle ideeën en klusjes zijn welkom", roept De Lange op.