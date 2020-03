Kinderen krijgen thuisonderwijs in Goes

De school ging er al vanuit dat het niet lang meer zou duren tot ze dicht moesten en daarom kwamen de leraren afgelopen vrijdag al met dit plan. "De leerlingen hebben een laptop mee naar huis gekregen en de boeken die bij de lesstof horen. Ik heb ze uitgenodigd in een online agenda daarin staat het rooster voor de komende periode. Zo was er vanochtend om 10:00 uur taalles. Als ze op die afspraak klikken komen ze in een gezamenlijke videochat daarin kunnen ze mij zien en horen", vertelt meester Luuk van Gilst.

Eenzijdig gesprek

Vooralsnog legt Van Gilst uit wat ze moeten doen waar de kinderen op dat moment niet meteen op kunnen reageren. "De microfoons van de kinderen staat uit zodat niet iedereen door elkaar heen praat. Achteraf krijgen ze de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. De interactie ontbreekt dus wel die je normaal gesproken in de klas hebt, maar we gaan de komende tijd kijken hoe we dat in de toekomst kunnen aanpassen", aldus Van Gilst.

De 10-jarige Esra Dogan neemt de online lessen serieus en is van plan iedere les te volgen (foto: Omroep Zeeland)

Alle 24 leerlingen van groep 7 zaten vanochtend om 09:00 uur al klaar achter hun laptop voor de eerste online les. "Ik vind het niet erg dat ik niet kan uitslapen want dat deed ik toch al niet", zegt de 10-jarige Esra Dogan. Ze is zelfs blij met deze oplossing. "Als we drie weken geen les krijgen moeten we dat inhalen en extra hard werken, daar hou ik niet zo van."

Voordelen

Esra vindt het fijn om thuis te werken omdat ze minder snel wordt afgeleid. "Soms praten mijn klasgenoten door elkaar heen en maken ze veel lawaai en nu kan ik ze gewoon wegklikken of het geluid uit zetten", vertelt Esra. De komende drie weken kan ze niet naar school, maar ze is wel van plan elke online les te blijven volgen. "Op een gewone schooldag kan je ook niet thuisblijven als je geen zin hebt dus ik vind dat je je gewoon aan de regels moet blijven houden", aldus Esra.

