Brandbrief: "Nieuwe wethouders Veere niet installeren!"

De nieuwe wethouders Pieter Wisse (CDA), Chris Maas (PvdA/GroenLinks) en Adri Roelse (DTV) (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen twee jaar was er in Veere een coalitie van lokale partij DTV, VVD en SGP/ChristenUnie. Deze coalitie viel uit elkaar nadat DTV het vertrouwen in VVD en SGP/ChristenUnie had opgezegd. Ook de eigen wethouder Marcel Steketee werd aan de kant gezet. Daarop viel ook de DTV-fractie zelf uit elkaar. Raadslid Stijn van Kervinck stapte uit DTV en begon voor zichzelf.

'Veere, samen verder!'

Daarop besloot DTV een college te vormen met PvdA/GroenLinks en het CDA. Deze drie partijen presenteerden vanmiddag hun nieuwe coalitieprogramma: 'Veere, samen verder!' Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouders namens deze drie partijen donderdagavond worden geïnstalleerd. Namens PvdA/GroenLinks wordt oud-wethouder Chris Maas opnieuw wethouder, CDA-fractievoorzitter Pieter Wisse wordt wethouder, en DTV-fractievoorzitter Adri Roelse wordt wethouder voor DTV.

Tegenhouden

In een ongebruikelijke brandbrief vragen Lijst Van Kervinck - de nieuwe eenmanspartij van Stijn van Kervinck - VVD en SGP/ChristenUnie de installatie tegen te houden. Ze wijzen erop dat vanwege de uitbraak van het corona-virus politieke bijeenkomsten overal zijn afgelast. Maar de motieven zijn ook politiek': "In een crisistijd zoals deze is het een bestuurderswissel niet goed", laat een woordvoerder weten namens Lijst Van Kervinck, VVD en SGP/ChristenUnie.

ITEM coalitie ruzie veere

De politieke ruzies in de gemeente Veere zijn inmiddels zo diepgaand, dat ze uitdrukkelijk worden benoemd door de nieuwe collegepartijen DTV, PvdA/GroenLinks en CDA. In het collegeprogramma stellen de partijen dat ze het vertrouwen van de inwoners in de Veerse politiek willen herstellen, na de vele ruzies.

'Dichtgetimmerd'

Chris Maas was eerder wethouder namens PvdA/GroenLinks wethouder, maar werd twee jaar geleden aan de kant geschoven, toen er een college kwam tussen DTV, VVD en SGP/ChristenUnie. Nu keert hij, amper twee jaar na de verkiezingen, met zijn partij dus weer terug als wethouder. Volgens Maas zal het nieuwe college meer ruimte geven aan de oppositie, in plaats van dat alles 'van tevoren al is dichtgetimmerd.'