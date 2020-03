Supermarkten nemen extra maatregelen; kuchschotjes bij kassa

Supermarkteigenaar Paul Corbijn met klanten (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaar Paul Corbijn van de supermarkt in Vrouwenpolder heeft vanmorgen al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij binnenkomst hangt een poster waar mensen worden geattendeerd om afstand te houden. "We merken alleen dat klanten er nog echt aan moeten wennen."

Corbijn in landelijke commissie

Sinds gisteren zit de supermarkteigenaar in een speciale landelijke commissie om het gedrag van klanten te monitoren. Dagelijks is er overleg om te kijken of er nog meer maatregelen worden genomen. "We kijken hoe mensen reageren en kunnen zo de komende dagen veranderingen toepassen die misschien nodig zijn."

Poster bij binnenkomst om mensen te waarschuwen (foto: Omroep Zeeland)

Zo komt er vandaag of morgen plastic te hangen tussen de kassière en de klant. Volgens Paul Corbijn is dit nodig om personeel te beschermen. "Dit is een maatregel waarvan ik verwacht dat die ook de komende tijd meer wordt toegepast in winkels.

Voldoende voorraad

De schappen in de supermarkt in Vrouwenpolder liggen nog vol, want de leveringen gaan nog allemaal volgens schema. De thuisbrengservice is de afgelopen dagen flink uitgebreid waardoor er constant drie busjes rijden om boodschappen in de buurt rond te brengen. "Doordat mijn cateringbedrijf volledig stil ligt kan ik nu dat personeel inzetten voor de supermarkt."