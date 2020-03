Met de auto naar Gent? Registreren hoeft niet meer

Lage-emissiezone Gent (foto: Omroep Zeeland)

Gent heeft sinds begin dit jaar de binnenstad voor de meest vervuilende auto's gesloten. Dat is gedaan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Met die maatregel werd de binnenstad van Gent een lage-emissiezone (LEZ).

Minder bekeuringen

Camera's in de binnenstad registreren de kentekens van passerende auto's. Automobilisten die in een te vervuilende auto rijden, ontvangen na een bezoek aan Gent een boete. Nederlanders moesten zich in eerste instantie verplicht registreren. Als dit niet werd gedaan, kreeg de Nederlandse automobilist automatisch een bekeuring, ook als hij in een relatief schone auto reed.

Nu heeft Gent een koppeling met het kentekenregister van RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), waardoor het camerasysteem automatisch Nederlandse kentekens registreert.

Wel een bon voor vervuilers

Registreren hoeft dus niet meer, maar automobilisten die in de binnenstad van Gent in een auto rijden die te veel uitstoot, krijgen wel een bekeuring op de deurmat. Op de website van Stad Gent kun je controleren of je met jouw auto in de lage-emissiezone in Gent mag rijden.

Stad Gent benadrukt dat reizen nu wordt afgeraden om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Lees ook: