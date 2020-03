Stagiaires nu broodnodig in de zorg

Eén van de Vlaamse studenten die de vorige keer stage liep in Rozenoord. (foto: Omroep Zeeland)

ROC Scalda, Hoornbeeck College en HZ hebben op dit moment tientallen studenten die stages lopen bij de verschillende zorginstellingen. "Heel veel stagiaires staan te springen om een handje extra te helpen", zegt Henrik-Jan van Arenthals van ROC Scalda. Maar hij benadrukt dat stages vrijwillig zijn. Wie zijn stage wil opschorten, kan dat doen.

Alle menskracht nodig

Zorgorganisaties als ZorgSaam, SVRZ, WVO-zorg, Ter Weel, Allévo en Zorgstroom laten weten dat zij de hulp van studenten in deze tijd goed kunnen gebruiken. Juist nu in de coronacrisis. "Mogelijk komt er straks een fase waarin we alle menskracht nodig hebben", zegt Angela Bras van zorgorganistie SVRZ, "Dan hopen we dat we een beroep kunnen doen op hen om extra te komen werken bij ons."

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Voor extra uren worden de leerlingen betaald, hebben de onderwijs- en zorgsector met elkaar afgesproken. Stagiaires krijgen dan een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zorginstellingen blijven de stagiaires zoveel mogelijk begeleiden. "Als we in een volgende fase een beroep op hen doen, dan zorgen we ook dat ze, als alles achter de rug is, hun studie zo goed mogelijk kunnen inhalen", aldus Bras.