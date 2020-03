LIVE: Rechtbank verder met Hrieps, vier verdachten voor rechter

Vijf van de twaalf verdachten zitten in voorarrest. De meeste van die vijf zitten al vast sinds afgelopen zomer. Hun zaken worden vandaag besproken. Rechtbankverslaggever Mark van Leijden volgt de zaak en twittert vanuit de rechtbank.

Rechtszaken worden vanwege het coronavirus zo veel mogelijk uitgesteld. Alleen zaken waarbij verdachten in voorarrest zitten gaan door. Bij de Hrieps-verdachten is dat het geval.

Er zijn nog twaalf verdachten in deze zaak. Er waren ooit twaalf verdachten, maar de zaak tegen een van hen is geseponeerd. Het ging om de 20-jarige Goese verdachte die haar auto zou hebben uitgeleend aan een van de overvallers. Ze zou daar tweehonderd euro voor hebben gekregen. Ze zat meer dan vijftig dagen in voorarrest.

De overval Het is 12 mei 2019 en de 25ste editie van muziekfestival Hrieps is net klaar als de contante opbrengst van de dag naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer wordt gebracht. Het is naar schatting een half miljoen euro dat door de 7500 bezoekers van Hrieps is uitgegeven. Rond kwart over 3 's nachts dringen drie gemaskerde mannen het ouderlijk huis in Grijpskerke binnen. Ze gaan er even later met de dagopbrengst van door.

Bij eerdere zittingen zei het Openbaar Ministerie dat het onderzoek bijna was afgerond en dat het dossier ook bijna klaar was. Toch is een inhoudelijke behandeling nog lang niet in zicht. Nu pas kan de verdediging zien welk bewijs er is verzameld tegen hun cliënten en welk onderzoek ze nog willen laten doen.

Eerder Hrieps dan strafzaak

Dat is nog een heel traject van onderzoeken, rapporten maken en getuigen verhoren en dat moet allemaal af zijn voor er inhoudelijk naar de zaak kan worden gekeken. Het kan haast niet anders dan dat Hrieps op 9 mei eerder aan zijn volgende editie toe is, als het coronavirus dat toestaat, dan dat er inhoudelijk naar de Hrieps-overval kan worden gekeken.

