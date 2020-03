Vijf verdachten zaak-Hrieps komen op vrije voeten door corona

Het opbouwen van muziekfestival Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

Het ziet er naar uit dat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog lang op zich laat wachten. Ook in verband met het coronavirus, waardoor rechtszaken worden uitgesteld. Dat was voor de rechtbank reden om mee te gaan in het verzoek van de advocaten om de verdachten voorlopig naar huis te laten gaan. Ze blijven nog wel verdachte in de zaak.

Er zijn in totaal nog tien verdachten in deze zaak. Er waren ooit twaalf verdachten, maar de zaak tegen twee van hen is eerder geseponeerd. Het ging om de 20-jarige Goese verdachte die haar auto zou hebben uitgeleend aan een van de overvallers. Ze zou daar tweehonderd euro voor hebben gekregen. Ze zat meer dan vijftig dagen in voorarrest.

De overval Het is 12 mei 2019 en de 25ste editie van muziekfestival Hrieps is net klaar als de contante opbrengst van de dag naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer wordt gebracht. Het is naar schatting een half miljoen euro dat door de 7500 bezoekers van Hrieps is uitgegeven. Rond kwart over 3 's nachts dringen drie gemaskerde mannen het ouderlijk huis in Grijpskerke binnen. Ze gaan er even later met de dagopbrengst van door.

