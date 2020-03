Beginnend bestuurder betrapt op rijden onder invloed

Een jongeman van net achttien jaar is door de Vlissingse politie betrapt op rijden onder invloed. Hij had drugs gebruikt bleek uit een speekseltest. Dat schrijft de politie op Instagram.

Afgelopen weekend werd door collega's tijdens de nachtdienst een auto gecontroleerd waarin naar bleek een redelijke hoeveelheid, 24,5 gram, hennep lag. De bijrijder bleek in bezit te zijn van een boksbeugel en vermoedelijk een pil harddrugs.

Bijzonder is het dat de bestuurder, nog maar heel kort in bezit van het felbegeerde roze kaartje, positief testte op THC zo bleek uit de speekseltest. De regels omtrent het niet onder invloed deelnemen aan het verkeer zouden toch nog vers in het geheugen gegrift moeten staan...

Processen verbaal werden opgemaakt en het dossier werd aangeboden aan het OM. En de boksbeugel? Die werd in beslag genomen waarna een verwijzing naar Halt volgde voor de minderjarige, 17 jaar, bijrijder.

Agenten verbazen zich over de actie van de jongeman. Hij had nog niet zo heel lang zijn rijbewijs en 'de regels omtrent het niet onder invloed deelnemen aan het verkeer zouden toch nog vers in het geheugen gegrift moeten staan'.

Hardrugs

De controle was afgelopen weekend tijdens een nachtdienst van de wijkagenten in Vlissingen. In de auto van de jongeman bleek dat 2,4 gram hennep lag. De 17-jarige bijrijder bleek in bezit te zijn van een boksbeugel en vermoedelijk een pil harddrugs. De bestuurder testte positief op THC, de werkzame stof in wiet en hasj.

Er zijn pocessen-verbaal opgemaakt.