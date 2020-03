Ouders ingezet als hulpjuf en meester

Directeur Paul Constandse vindt het een goede beslissing van het kabinet om de deuren te sluiten van alle basisscholen in Nederland. "Het was van 't weekend onvermijdelijk dat dit ging gebeuren. Toen duidelijk werd dat het deze richting op zou gaan, hebben we meteen contact gezocht met ons schoolbestuur om samen een oplossing te bedenken voor in eerste instantie deze week."

Het geeft wat lucht

De schoolleiding heeft besloten om te starten met een huiswerkpakket voor elke leerling. Het pakket kon gisteren door de ouders opgehaald worden op school. Constandse: "Dat geeft ons wat lucht om te kijken hoe we ons onderwijs de komende periode gaan organiseren. Want we willen eigenlijk dat onze leerlingen zo snel mogelijk 'online' les krijgen." Constandse is zich bewust van het feit dat dit niet zomaar geregeld is. Maar gisteren hebben sommige leerkrachten daar al de eerste stappen in gezet."

Ik weet dat we veel van onze ouders vragen en daar zijn we ze ook ontzettend dankbaar voor." Paul Constandse - directeur

Sinds vandaag zijn de meeste leerlingen van de Bisschop Ernstschool, onder begeleiding van een ouder, thuis aan de slag gegaan met hun huiswerk. Ook bij de familie Jansen in Goes en dat is even wennen. Emiel Jansen: "We zijn nog een beetje op zoek naar het beste dagritme, want dat vind ik wel belangrijk. In principe zijn ze vrij, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze vakantie hebben. Ik wil dat ze zich wel blijven ontwikkelen." Hij is er daarom ook erg voorstander van dat de school ervoor heeft gekozen om voor alle leerlingen en ouders huiswerkpakketten samen te stellen, zodat ze die thuis samen kunnen maken.

Goede beslissing

Jansen heeft begrip voor het feit dat de scholen de komende drie weken gesloten blijven. "Ik vind het een goede beslissing. We moeten de richtlijnen in Nederland volgen. We proberen er samen het beste van te maken en wachten netjes af hoelang deze situatie gaat duren." Ook directeur Constandse is zich bewust van het feit dat er een intensief beroep wordt gedaan aan alle ouders. "Ik weet dat we veel van onze ouders vragen en daar zijn we ze ook ontzettend dankbaar voor."

Vader Emiel geeft zijn zoontjes Viktor en Julian thuis les nu de scholen dicht zijn (foto: Omroep Zeeland)

Viktor en Julian denken daar heel anders over. Zij willen 't liefst spelen of met hun konijn knuffelen. Julian: "Huiswerk maken is saai." Maar ze vinden het wel erg leuk dat hun papa nu hun meester is. Viktor: "In de klas heb ik juf Jolanda en die is erg lief. Maar ik vind het ook leuk dat papa nu mijn meester is." En naast rekenen en taal wordt er natuurlijk ook tijd vrijgemaakt om lekker te kleuren en te knutselen.

Gezondheid is belangrijk

De ouders van Viktor en Julian houden rekening met het feit dat het wel eens langer kan gaan duren dan drie weken dat hun kinderen niet naar school kunnen. "Ik ga er niet vanuit dat ze na 6 april weer naar school kunnen. Dat betekent dat ik mijn taak als hulpmeester nog wat langer zal moeten invullen. Geen probleem, want onze gezondheid is veel belangrijker."