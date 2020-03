Negen spelers blijven GOES trouw

GOES juicht na overwinning bij Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

Van aanvoerder Ruben Hollemans was al langer bekend dat hij volgend seizoen voor de derdedivisionist speelt.

Inmiddels hebben acht andere spelers hun verbintenis met de club verlengd. Dat zijn de keepers Brian Meulmeester en Lorenzo Hoekman. Ook de veldspelers Jelle Klap, Ralph de Kok, Jesse Bank, Hiep Nguyen, Remon de Vlieger en Nazario de Fretes blijven voor GOES spelen.

Met Miquel Crucq en Hakan Basagac wordt nog gesproken. Van aanvaller Ruben Besuyen is het nog niet duidelijk of hij bij GOES blijft. Als hij werk vindt in Zeeland blijft Besuyen waarschijnlijk bij GOES. Besuyen studeert momenteel in Tilburg.

De selectie van GOES bestaat voor volgend seizoen nu uit twaalf spelers, want eerder werden Thomas de Rijke, Renzo Roemeratoe (beiden Vlissingen) en Toon Jochems (Cluzona) vastgelegd voor volgend seizoen.

Nieuwe spelers

GOES is nog in gesprek met nieuwe spelers. Hugo Barends, lid van de technische commissie van de club, verwacht eind van de week enkele nieuwe spelers bekend te kunnen maken.

Bij GOES vertrekken Steve Schalkwijk (Hoek), Daniel Wissel, Jarreau Manuhuwa (beiden ASWH), Sherief Tawfik (stopt), Mart de Kroo, Sylvio Hage, Jop Dekker en Tim de Winter (allen Kloetinge).