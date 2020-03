Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen verdrietig om reacties op tijdelijke sluiting

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Tot haar spijt moest Hemelsoet gisteren via Facebook meldden dat Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen de komende drie weken geen pakketten meer gaat leveren. Volgens Hemelsoet stokt de aanvoer via supermarkten omdat er door het hamsteren niets meer over is. Daarnaast worden de bijna 600 voedselpakketten door veelal oudere chauffeurs rondgereden, en die zijn kwetsbaar voor het Corona-virus.

Waar andere voedselbanken in Zeeland vanwege de gedwongen sluiting extra eten kregen van de horeca, bleef het in Zeeuws-Vlaanderen beperkt tot de donatie van één restaurant.

We staan jarenlang klaar om iedereen te helpen. Om dan nu zulke negatieve reacties te krijgen doet me veel verdriet" Miriam Hemelsoet, coördinator Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Onmiddellijk verschenen er verontwaardigde reacties, voornamelijk omdat niet iedereen begreep dat er geen eten meer binnen komt. Dat deed Hemelsoet veel zeer:

Gelukkig ook steunbetuigingen

Gelukkig komen de klachten meestal niet van de klanten van de voedselbank, zegt Hemelsoet, en zijn er ook veel steunbetuigingen. Alhoewel ze denkt drie weken dicht te zijn, hoopt ze dat er na twee weken weer voldoende producten zijn.

Inmiddels komen er verschillende initiatieven op gang om de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen te helpen. Via de Facebookgroep 'Help Zeeuws Vlaanderen de Corona door' wordt opgeroepen om etenswaren richting de voedselbank te krijgen. En ook vanuit Wolphaartsdijk wordt er door Corrie van Bokhoven actie ondernomen om verse groeten richting Terneuzen te laten gaan. Zij wist vandaag al ruim zestig groentepakketten bij elkaar te krijgen, die richting Zeeuws-Vlaanderen gaan.

Goedgevulde koelkast Voedselbank Schouwen-Duiveland (foto: omroep zeeland)

De andere voedselbanken zijn nog niet in de problemen. Schouwen-Duiveland, Middelburg en de Bevelanden hebben zoals gezegd deze week veel extra etenswaren gekregen van de horecabedrijven die moesten sluiten.

Genoeg producten

Jaap Schoof van de Voedselbank Schouwen-Duiveland denkt dat er nog genoeg producten zijn om de komende weken de 45 klanten van de voedselbank te voorzien. Maar omdat er veel minder klanten zijn op Schouwen dan in Zeeuws-Vlaanderen ziet hij geen kans om de voedselbank in Terneuzen bij te staan met eten en spullen:"Dan zijn we zelf gelijk uitgeput."

