Grote onzekerheid bij Zeeuwse korfbalclubs

Zeeuwse korfballers verkeren in onzekerheid over de zaalcompetitie (foto: Omroep Zeeland)

Want moet de competitie over of worden de gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard? Of geldt de huidige tussenstand als eindstand? Als dat laatste gebeurt zullen een aantal clubs blij zijn. De eerste teams van Fortis uit Oost-Souburg en Ondo uit Sint Laurens worden dan vanzelf kampioen in de Eerste Klasse E en F. Togo uit Goes staat op de tweede plek in de Derde Klasse, maar mag dan ook promoveren.

Een besluit om de huidige tussenstand te handhaven pakt slecht uit voor de teams van KV Atlas uit Ritthem en KVK uit Kapelle die spelen in de Tweede Klasse. Deze ploegen degraderen.

Veldcompetitie

Bij korfbal wordt er zowel in de zaal als op het veld gespeeld. Het uitstellen van de zaalcompetitie is dus geen optie omdat daarmee de start van de competitie op het veld, half april, in het gedrang zou komen. Inmiddels is de discussie binnen de Zeeuwse korfbalwereld op gang gekomen.

Jouri van den Broeke: ben erg benieuwd wat de bond gaat beslissen (foto: OZ)

Op de Facebookpagina 'Korfbal in Zeeland' reageert Ondo-trainer Jouri van den Broeke:"Ben erg benieuwd wat de bond gaat beslissen. Eindstand aanhouden zoals nu of seizoen als niet gespeeld beschouwen? In mijn optiek is het seizoen dusdanig ver gevorderd dat het nu opmaken van de eindstand het meest recht doet aan alle inspanningen van de clubs. Maar daar zullen sommigen beslist anders over denken."

Hobby is bijzaak

Trainer van TOP Arnemuiden Edwin Coppoolse schrijft: "Wat ook besloten wordt, hier zijn altijd verliezers. Kampioen worden doe je ook liever door de beslissing in het veld te forceren. Dat zijn de mooiste momenten van de sport, maar in de huidige problematiek is deze hobby slechts 'bijzaak'. Het is te hopen dat we dit seizoen nog in competitieverband mogen sporten, maar de kans is reëel dat het seizoen voorbij is. We hebben er helaas geen invloed op."

Het KNKV hakt uiterlijk komende vrijdag de knoop door.