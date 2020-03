Zo klapte Zeeland voor de 'helden van de coronacrisis'

Applaus voor de zorg in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Zo zag dat er in Oost-Souburg uit bij Adrie de Zeeuw in de straat. Zij riep vanmorgen haar buurtgenoten op mee te komen klappen. "Ik vind het een mooi initiatief, maar zag mezelf niet alleen klappen in de woonkamer. Dat is zo'n stom gezicht."

Ze klapte onder andere voor twee van haar schoondochters. "Eentje werkt bij de GGD, een in de zorg en mijn dochter voelt de gevolgen, omdat de pluktuin dicht moest. Dit is het minste dat je kunt doen om ze een hart onder de riem te steken."

Veel gedeeld

De aankondiging van de ovatie werd al veelvuldig gedeeld op social media. In de oproep stond ook om het moment te delen op social media. Niet op alle plekken in Zeeland gingen de handen op elkaar. Verslaggevers van Omroep Zeeland stonden op verschillende plekken in de provincie paraat om het klapmoment vast te leggen. Op de ene plek gingen spontaan de handen op elkaar. Op andere plekken bleef het angstvallig stil of was het geklap in de verte te horen.

Eerder waren er al acties in Italië, Spanje en Bulgarije. In België wordt opgeroepen om vrijdag om 12 uur massaal naar buiten te gaan en te klappen.