Huiskamer fungeert tijdelijk als klaslokaal: docente Hannah geeft les via vlogs

Docente Hannah van Moolenbroek geeft haar leerlingen instructies via vlogs op YouTube. (foto: Omroep Zeeland)

"Jongeren kijken sowieso al veel vlogs op YouTube natuurlijk, dus zij zijn gewend om via video's informatie tot zich te nemen, is dit via de computer of de iPad, dat maakt niet uit. Daarom wilden wij vanuit de CSW hier op inspelen. We hebben besloten om zo veel mogelijk online onderwijs te geven", vertelt Van Moolenbroek.

De docente maakt korte instructievideo's met de kleine camera van haar laptop. "Door middel van een korte vlog vertel ik wat de leerlingen gaan doen. Die video post ik op YouTube en deel ik met de kinderen die ik lesgeef. Zij kunnen zo thuis toch aan de slag!"

Door middel van een vlog geef ik mijn leerlingen instructies." Hannah van Moolenbroek, docente Frans

Hoewel Van Moolenbroek liever in een vol klaslokaal had gezeten, kan ze het online lesgeven aan iedereen aanraden. "Ik had mijn leerlingen natuurlijk ook een mailtje met instructies kunnen sturen, maar op deze manier heb ik toch het gevoel dat het beter bij ze binnenkomt, het is een stuk beeldender natuurlijk."

Van Moolenbroek heeft nog geen reacties gehad van haar leerlingen over haar nieuwe vlogcarriere."Ik heb wat het vloggen betreft nog veel te leren, want ik heb het nooit eerder gedaan, maar dat komt vanzelf en op deze manier kunnen we toch wat voor elkaar doen!"