Horeca blij met snelle steun, maar wel zorgen over langere termijn

Bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen 4.000 euro krijgen, en er komt compensatie voor het doorbetalen van salarissen. Vooral dat laatste was voor De Reu een opluchting. "Ongeveer een derde van je uitgaven zit hem voor een horecaondernemer in het salaris, dus dat daar compensatie voor komt is voor onze branche goed nieuws."

Snel

De Reu is naast voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland ook de eigenaar van strandpaviljoen PUUR in Groede. Hij is vooral ook blij dat het steunpakket zo snel tot stand kwam. "Je ziet als horecaondernemer met stijgende bezorgdheid het einde van de maand dichterbij komen en je vraagt je af of je jouw personeel wel kan uitbetalen. Dan is dit een welkom bericht."

Toch heeft hij ook twijfels. "Deze steun geldt voor de periode tot 6 april, maar het is nog maar de vraag op de problemen dan opgelost zijn. Daarom is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt."

'Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren'

De minister zei gisteren dat er ook daarna steun volgt. Er is genoeg geld om de financiële klappen op te vangen, was de boodschap. "Maar niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Dus ik ben hier blij mee, maar er is ook veel onzekerheid voor de lange termijn", aldus De Reu.