Zorgen over voorraad mondkapjes Adrz; nieuwe mondkapjes onderweg, maar komen ze op tijd?

Mondkapjes voor medisch personeel (foto: ANP)

Er zijn op dit moment nog wel voldoende mondkapjes in het ziekenhuis om de nodige zorg te kunnen bieden. Maar de vrachtwagen mag niet te lang meer wegblijven.

'Zending onderweg uit Azië'

Van Zuilen: "Er is een zending onderweg naar Goes en als die komt zou dat een hele zorg bij ons weghalen." Het ziekenhuis heeft er vertrouwen in dat de zending, die uit Azië moet komen, op tijd zal arriveren.

De Zeeuwse ziekenhuizen werken samen bij de bevoorrading van dergelijke hulpmiddelen. De coördinatie daarvan wordt in Zuid-West-Nederland gedaan door ROAZ, het Regionaal Orgaan Acute Zorg. Ziekenhuizen die over een ruime voorraad van bijvoorbeeld schorten beschikken kunnen via het ROAZ een ander ziekenhuis uit de nood helpen. Maar zo'n ziekenhuis kan andersom ook geholpen worden als er juist een tekort is aan bijvoorbeeld mondkapjes.

Aanbiedingen uit Zeeland

"En we kunnen zeker nog meer mondkapjes gebruiken" stelt Van Zuilen. Er liggen al aanbiedingen uit Zeeland zelf, van organisaties die met een overschot zitten. Die worden door de afdeling Inkoop bekeken. Als die voldoen aan de eisen van het ziekenhuis zijn ze welkom."

De voorraad mondkapjes bij ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen is nog groot genoeg. "We kijken daar nauwgezet naar, maar voor de huidige situatie is het voldoende", zegt de woordvoerder daar.