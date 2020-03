Organisator Hrieps over vrijlating verdachten: teleurstellend, maar ook realistisch

Organisator Hugo Kramer (foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben realistisch en benader het van twee kanten", zegt Kramer in een telefonische reactie. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want de buit is bijvoorbeeld ook nog steeds niet terecht en nu is iedereen vrij. Ook de verdachte die tot nu toe geen enkele keer naar de rechtbank is gekomen tijdens de pro forma zittingen. Dat is best frustrerend."

Inhoudelijk behandelen

"Aan de andere kant snap ik het probleem van de rechtbank ook. Zij kunnen geen datum afspreken om de zaak inhoudelijk te behandelen", vervolgt Kramer. "Dan zou het straks zo kunnen zijn dat de verdachten langer vast zitten dan dat ze straf kunnen krijgen. De zaak is nu alleen uitgesteld."

De vijf verdachten van de Hrieps-overval die dinsdag voor de rechtbank in Middelburg moesten verschijnen, mogen naar huis. Hun voorlopige hechtenis wordt vanaf donderdag geschorst, met bijzondere voorwaarden. Ze mogen onderling geen contact hebben, niet met betrokkenen in de zaak praten en ze hebben een gebiedsverbod.

Kramer is niet bang dat de verdachten contact zullen zoeken met hem. "Die jongens gaan zich voorlopig heel koest houden." Of ze geen contact met elkaar zullen hebben, durft Kramer niet te zeggen. "Het is wel zo dat acht van de tien verdachten op de een of andere manier wel familie van elkaar zijn."

Nicht van Kramer

Begin februari heeft justitie nog een voormalig medewerker van Hrieps en zijn partner gesproken, de nicht van Kramer. Een verdachte in deze zaak noemde hen in november. Zij zijn al een paar jaar bevriend met een andere verdachte in deze zaak en zouden mogelijk een tip hebben gegeven over de dagopbrengst. "Ik heb met beiden geen contact", zegt Kramer daarop.