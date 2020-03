Vrijdagochtend hoor je You'll Never Walk Alone ook op Omroep Zeeland

Het hek van voetbalstadion Anfield in Liverpool (foto: CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0))

Het is een initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij wil hiermee alle radiostations in Nederland samen brengen tijdens de coronacrisis door op het zelfde tijdstip 'You'll Never Walk Alone' te draaien. Inmiddels doen ook stations in België en het Verenigd Koninkrijk mee.

Je hoort het lied in voetbalstadions, bij diverse sportevenementen, maar ook bij herdenkingen van emotionele gebeurtenissen: You'll Never Walk Alone. Het lied stamt al uit 1945, maar heeft in de afgelopen tijd alleen maar meer zeggingskracht gekregen.

De tekst van You'll Never Walk Alone werd geschreven door Oscar Hammerstein II op muziek van Richard Rodgers. Het lied was onderdeel van hun musical Carousel, die in 1945 in première ging in de Verenigde Staten. In later jaren verschenen vele coverversies, waarvan de beroemdste in 1963 door Gerry & The Pacemakers. De single van deze 'Merseybeat'-band stond drie weken bovenaan in de Britse hitlijst. Meteen in die tijd groeide het uit tot het clublied van Liverpool FC. Daarna pikten meer voetbalclubs het lied op, onder andere Celtic, Borussia Dortmund en Feijenoord. De beroemdste cover in Nederland is die van Rotterdammer Lee Towers uit 1976.

In de oorspronkelijke context van de musical dient het lied als troost voor Julie Jordan die haar man heeft verloren bij een mislukte roofoverval. In de afgelopen decennia is op allerlei momenten naar het lied 'gegrepen'.

Emotionele momenten

Hoe komt het dat dit lied mensen samenbrengt? Muziekredacteur Marcel van den Driest: "De tekst op zich is al opbeurend. Het spreekt moed in en appelleert aan saamhorigheid. Maar doordat het lied gezongen werd en wordt bij emotionele momenten, die in groepsverband worden beleefd, kreeg You'll Never Walk Alone een steeds diepere betekenis."

When you walk through a storm, hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm, there's a golden sky

And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone