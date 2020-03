Belgen met essentieel werk mogen grens nog over

Burgemeester Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

"Denk aan medewerkers in de procesindustrie van Yara bijvoorbeeld of artsen in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen", vervolgt Lonink. "Die krijgen een werkgeversverklaring en mogen gewoon de grens over naar Nederland. Dat antwoord heb ik inmiddels wel van het Rijk gekregen."

In België zijn vanaf vandaag nieuwe maatregelen van kracht. Alle winkels zijn dicht en België zit op slot. "Maar we zien wel bijvoorbeeld in Koewacht nog veel Belgen komen. Het zou verstandig zijn als ze niet massaal blijven komen", aldus Lonink.

Extra maatregelen

Eerder overspoelden onze zuiderburen al massaal de Zeeuwse grensstreek toen de Belgische horeca al dicht was en de Zeeuwse cafés en restaurants nog open waren. Toen namen Zeeuwse gemeenten halsoverkop extra maatregelen. Lonink hoopt dat dit nu niet nodig is, maar als blijkt dat er vandaag toch te veel Belgen naar Zeeuwse winkels trekken, sluit hij extra maatregelen niet uit.

Zorgen om toestroom toeristen

Lonink maakt zich net als andere Zeeuwse burgemeesters ook grote zorgen over de toestroom van toeristen naar Zeeland, nu het seizoen op het punt van beginnen staat. Namens alle Zeeuwse burgemeesters heeft hij een brief naar het Rijk gestuurd. "Wij willen landelijke maatregelen."

Lonink noemt in de brief het aantal van vier miljoen overnachtingen vorig jaar, naast alle dagjestoeristen. "Door corona is de zorg al nauwelijks op peil te houden. Dit voorspelt een niet te behappen extra aantal patiënten voor de zorg. De ziekenhuiszorg is daar niet op toegerust", zegt Lonink.

