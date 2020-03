Mensen met een beperking nu allemaal thuis: 'Sommige mensen worden heel boos of verdrietig'

In de hele provincie zijn de afgelopen dagen de dagbestedingen bij Tragel, Gors, Philadelphia en 's Heeren Loo gesloten. "Wij zetten nu alle medewerkers van de dagbesteding in op de woonlocaties maar wel in hele kleine groepjes", aldus bestuurder Karin Smit van Gors, "Het is belangrijk dat we met z'n allen actief blijven. Dat er geen problemen ontstaan omdat mensen zich heel erg gaan vervelen."

Karin Smit (Gors): ‘Mensen met een beperking zijn extra kwetsbaar’ (foto: Omroep Zeeland)

Hillie Steenstra woont in de Regenboogstraat in Zierikzee. Zij mist haar werk. "Voor mij hoeft het allemaal niet." De dagen brengt zij door met spelletjes, puzzelen, tv kijken en af en toe een wandelingetje buiten. "Het is heel anders nu."

Cliënten mogen niet meer met meer dan tien personen bij elkaar zijn. Ze blijven zoveel mogelijk op hun kamer. "Maar het gebeurt de hele tijd dat zij naar buiten komen voor de gezelligheid, zoals zij dat gewend zijn", vertelt begeleider Marlies Janse, "En dan roepen we alleen maar: denk aan de meter afstand, denk aan je handen wassen."

Hillie Steenstra: ‘Het is heel anders nu’ (foto: Omroep Zeeland)

Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar. Vaak verouderen zij sneller. Vijftigjarigen met verstandelijke beperking zijn te vergelijken met mensen van boven de tachtig zonder een verstandelijke beperking. Bovendien verzorgen de gehandicaptenorganisaties ook heel kwetsbare groepen, als kinderen met de ziekte van Duchenne.



Het Gors is voorbereid op grote aantallen zieke cliënten. Omdat het lastig is om cliënten alleen op een kamer te laten uitzieken, zijn al dagbestedingslocaties omgebouwd tot quarantainelocaties.