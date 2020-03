Waarom de verdachten van overval Hrieps worden vrijgelaten

Persrechter Astrid de Weert (foto: Omroep Zeeland)

Waarom heeft de rechtbank in Middelburg deze beslissing genomen?

De verdachten zitten in voorarrest. Uitgangspunt is dat zij hun proces in vrijheid mogen afwachten. Ze zaten al een tijd vast. De rechtbank heeft nog steeds niet het volledige dossier, dat komt de komende weken pas. Het Openbaar Ministerie is klaar, maar de verdediging mag nu onderzoekswensen kenbaar maken bij de rechter-commissaris, waar de zaak nu ligt. Die gelegenheid krijgen ze ook. Dat gaat allemaal nog wel even duren. Dat betekent dat deze grote zaak met tien verdachten ook nog even gaat duren.

Vanwege het uitgangspunt dat verdachten hun proces in vrijheid mogen afwachten heeft de rechtbank de afweging gemaakt en deze verdachten uit het voorarrest geschorst.

In hoeverre heeft de coronacrisis de beslissing van de rechtbank beïnvloed?

De coronacrisis heeft zijdelings effect op de rechtsgang. De hoofdreden is de omvangrijke zaak, het onvolledige dossier en de onderzoekswensen die gaan komen. Wel is het zo dat fysiek contact door maatregelen rondom het coronavirus beperkt is. Dat kan invloed hebben op onderzoek dat de rechter commissaris nog moet laten doen. Denk daarbij aan het horen van getuigen, als de verdediging dat zou willen. Dat betekent fysiek contact en dat moet, door alle maatregelen, zoveel mogelijk worden vermeden.

De verdachten worden vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Zo is een contactverbod opgelegd en een gebiedsverbod. Hoe gaat u dat controleren?

De politie gaat daar op toezien, in opdracht van het OM. Als er voorwaarden worden geschonden, kan de rechtbank besluiten dat de verdachte die dat doet weer in voorarrest moet. Dat wordt dan namelijk als urgent gezien en dat wordt nog steeds door de rechtbank behandeld.

Gebeurt het vaker dat het voorarrest van verdachten wordt geschorst?

Het gebeurt vaker dat verdachten uit voorarrest worden vrijgelaten. Dat zal van geval tot geval worden beoordeeld.

Wanneer gaat de zaak verder?

Het is niet te zeggen wanneer de zaak weer wordt ingepland.

