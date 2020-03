Uitvaarten met maximaal dertig man en zonder koffie

Adrienne Klein van Monuta in Vlissingen leidt vandaag zo'n uitvaart. "Het is ook voor ons een vreemde gewaarwording. We hebben een opstelling gemaakt in de zaal van dertig stoelen die een meter uit elkaar staan. Het is heel pittig voor de mensen die op deze manier afscheid moeten nemen van een dierbare."

Buurman of familielid

In eerste instantie riep de uitvaartbranche op om enkel eerste- en tweedegraads familieleden toestemming te geven bij een uitvaart te zijn, maar dit is teruggedraaid. "Wij kunnen niet bepalen wie de belangrijkste mensen in iemands leven zijn. Een buurman kan meer hebben betekend dan een familielid."

Bij Monuta in Vlissingen proberen ze er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen toch de kans te geven om er bij te zijn. "Dat kan bijvoorbeeld via een livestream. Soms kiezen nabestaanden er ook voor om nu in kleine kring een uitvaart te houden en op een later moment alsnog een groter afscheid te organiseren."

Afscheidsfotografie

Fotograaf Esther Schog uit Kapelle denkt dat een fotoreportage van een uitvaart ook een uitkomst kan zijn. "Ik heb wel wat afscheidsfotografie gedaan, maar was meer bezig met familieportretten en foto's vanuit mijn studio. Maar ik heb gisteren heel veel uitvaartondernemers benaderd om me aan te bieden als afscheidsfotograaf. Dat kan nu veel waarde hebben voor mensen die er niet bij kunnen zijn."

Omdenken

Esther Schog wil in eerste instantie van betekenis zijn voor nabestaanden, maar probeert ook om te denken om haar eigen bedrijf staande te houden. "Ik heb de eerste afzegging binnen van een groepsfoto die ik zou maken. Ook afspraken om schoolfoto's te maken zijn verzet. Dat gaat waarschijnlijk vaker gebeuren de komende tijd. Daarom richt ik me nu op fotoreportages bij uitvaarten. Ik denk dat het goed is voor de verwerking van nabestaanden die er niet bij konden zijn om nog eens door een boek te bladeren."