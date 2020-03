Tekort aan beschermingsmiddelen in de thuiszorg, verpleegkundigen luiden de noodklok

Verpleegkundige in de thuiszorg - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De verpleegkundigen in de thuiszorg maken zich niet zozeer zorgen over hun eigen veiligheid, het gaat hen vooral om het risico dat via de thuiszorg de patiënten besmet raken. Die zijn vaak al boven de 80 jaar, chronisch ziek, of allebei. Daarom lopen zij extra veel risico als ze besmet raken.

Noodkreet

Een wijkverpleegkundige slaakte daarom via sociale media een noodkreet. Er is volgens haar echt helemaal niets meer. "Misschien een paar handschoenen en wat verdwaalde desinfectiegel." Daardoor kan zij haar werk niet meer doen. "Voordat we het weten is het te laat en is er geen zorg meer beschikbaar voor de meest kwetsbare personen in onze maatschappij", schrijft zij in haar oproep.

"Mensen worden tegenwoordig meestal niet meer getest, dus je weet niet of het corona is of een griepje. En op anderhalve meter afstand blijven is geen optie, dan kun je je werk niet meer doen." Ze wil liever anoniem blijven omdat deze oproep op sociale media haar niet in dank werd afgenomen door de thuiszorgorganisatie waar zij werkt. "Ik doe deze oproep omdat dit werk en de patiënten me na aan het hart gaan, maar ik wil wel mijn baan behouden."

Kwetsbare patiënten

De oproep deed ze samen met ziekenhuismedewerker Joyce, die ook liever niet wil dat haar achternaam genoemd wordt. "Het is logisch dat alle aandacht uitgaat naar de ziekenhuizen, waar nu wordt gestreden om mensenlevens. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de kwetsbare mensen in onze samenleving zorg kunnen krijgen zonder risico op besmetting. We willen met deze oproep helpen voorkomen dat deze kwetsbare patiënten in het ziekenhuis komen te liggen met het coronavirus."

De oproep is daarom aan bijvoorbeeld tandartspraktijken en nagelstylisten die nog mondkapjes, beschermende jassen, desinfectiemiddel of spatbrillen hebben om contact op te nemen met zorginstellingen in de thuiszorg. "Die praktijken en studio's gaan nu dicht, en in deze moeilijke tijden moeten we elkaar zoveel mogelijk helpen, dus als je nog iets hebt liggen waar thuiszorgmedewerkers iets aan hebben, neem dan even contact op met je dichtstbijzijnde thuiszorgorganisatie."

Tekort aan mondkapjes

Eerder vandaag bleek al dat bij het Adrz een tekort aan mondkapjes dreigt. Er is een lading nieuwe mondkapjes onderweg naar het ziekenhuis, maar het is nog maar de vraag of die op tijd komt.

Luister hier naar het gesprek met ziekenhuismedewerker Joyce:

Tekort beschermingsmiddelen thuiszorg

De spullen kunnen afgeleverd worden bij Haringvlietstraat 5 in Lewedorp.

Lees ook: