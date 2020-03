Restaurant net open, nu alweer dicht: 'dan maar bezorgen en afhalen'

De kersverse eigenaren van restaurant Eigenwijs in Oostburg moesten na 1,5 week alweer de deuren sluiten (foto: Omroep Zeeland)

Voor de afhaalservice is het restaurant anders ingericht. Er staat een hoge tafel waar klanten de bestellingen kunnen pakken. "We proberen zoveel mogelijk afstand te houden van de mensen." De kersverse eigenaar had de start van zijn nieuwe stek graag anders gezien. "Het restaurant had nu vol kunnen zitten, dat is zuur. Maar we proberen er het beste van te maken en positief te blijven."

Het is belangrijk om in deze tijden de lokale ondernemers te steunen" klant, restaurant Eigenwijs in Oostburg

Door gerechten te bezorgen en af te laten halen hoopt hij nog enigszins wat inkomsten binnen te halen. Dat lukt aardig, de eerste dag stromen de bestellingen binnen. Een vrouw uit Zuidzande komt haar bestelde kipsaté ophalen. "Het is belangrijk om in deze tijden de lokale ondernemers te blijven steunen. Anders had ik hier gegeten, maar zo kan het ook. En ik hoef niet te koken!"

Restaurant dicht: dus afhalen en bezorgen (foto: Omroep Zeeland)

De klanten zijn positief, maar voor Jethro moet het allemaal niet te lang duren. "Het is nu mooi weer en we hebben een prachtig terras. Als we eindelijk weer normaal open kunnen, kunnen we pas echt omzet draaien."