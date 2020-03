Goedemorgen! Inzameling en luidende kerkklokken

Briefje op een apotheek: 'Geen mondkapjes'. (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat er miljoenen mondkapjes beschikbaar komen. Ondertussen wordt ook in Zeeland ingezameld. Door particulieren, maar ook door bedrijven in de Zeeuwse havens.

Het aantal besmettingen van het coronavirus loopt per dag op in Zeeland. Gisteren kwamen er zes nieuwe besmettingen bij waarmee de teller op 33 staat. Hier is het overzicht te vinden.

De Zeeuwse haven is klaar voor de Brexit maar het Verenigd Koninkrijk wordt steeds minder belangrijk als handelspartner (foto: Omroep Zeeland)

In Kruiningen gonsden de klokken van de protestanse Johanneskerk woensdagavond een kwartier lang door het dorp. Dominee Leen de Ronde besloot met zijn kerk gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken om massaal de klokken te luiden voor een boodschap van hoop en troost aan iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

In Kruiningen gonsden de klokken van de protestanse Johanneskerk (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag ongetwijfeld veel meer nieuws over de gevolgen van de coronacrisis voor Zeeland. Volg het via ons liveblog, de radio en vanavond op de televisie.

Lieveheersbeestje in Graauw (foto: Edy van Vliembergen, Graauw)

Het weer:

Het is vanochtend mistig. Vanmiddag komt er een zwakke tot matige noord-noordoostenwind op gang. De mist is dan weg maar er is vanmiddag en vanavond wel kans op wat lichte regen of motregen. De maximumtemperatuur is 11 tot 13 graden. Ook vannacht kan er lokaal nog lichte regen vallen.