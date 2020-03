Belgische buurgemeente weert Nederlanders; 'Jullie maatregelen zijn belachelijk!'

Ziekenhuis AZ Zeno Knokke (foto: Omroep Zeeland)

De Nederlandse overheid zou te weinig maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zegt burgemeester Leopold Lippens. "Dit is belachelijk! Uw land heeft altijd de mond vol over dat u het zo goed voor elkaar heeft, maar de maatregelen in Nederland zijn een lachertje!"

Woedend

Lippens is woedend op zijn noorderburen. "Ik zit niet te wachten op Nederlanders die hierheen komen en lopen te snoeven dat het in Nederland wel mee zal vallen. Dit is een internationaal virus en vereist een internationale aanpak. En dan moet je niet zoals in Nederland alles maar openhouden!", zei Lippens vanmorgen op de radio in Zeeland wordt wakker.

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist is woedend op Nederland om maatregelen coronavirus

De gemeente Knokke-Heist grenst aan Sluis, waar eerder maatregelen werden genomen om Belgen te weren. De Nederlandse maatregelen waren nodig omdat veel Belgen de grens over gingen nadat bij onze zuiderburen de cafés en restaurants dicht moesten, terwijl ze hier nog open waren. En later gebeurde hetzelfde met de winkels.

'Idioten'

Burgemeester Lippens noemt zijn de landgenoten die de grens over gaan 'idioten'. "Dat is echt levensgevaarlijk!", zegt hij. Volgens Lippens heeft de gemeente Sluis ook hulp gevraagd van de Belgische politie, om de grens beter te controleren.

