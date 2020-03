Hulp bij boodschappen en 'ouderenuurtje' in de supermarkt

Boodschappen op de band bij de kassa (foto: Omroep Zeeland)

In elke wijk of dorp in de gemeente Hulst is een vrijwilliger beschikbaar om spullen te halen. Deze tijdelijke oplossing is bedoeld voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente, zodat zij zich geen zorgen hoeven maken om hun boodschappen.

De vrijwilligers gaan naar de winkel en bezorgen de bestelde boodschappen aan huis, daarbij volgen zij strikte veiligheidsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Jezelf of iemand anders aanmelden voor de dienst kan via een e-mail naar info@hulstvoorelkaar.nl of door te bellen naar 0114-684700.

Ouderenuurtje

Ook worden alle supermarkten opgeroepen om een uur te reserveren voor oudere klanten. Die oproep doet minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Ouderen durven nu soms geen boodschappen te doen uit angst in de supermarkt het coronavirus op te lopen. Supermarkten in België hebben al zo'n 'ouderenuurtje' ingesteld.