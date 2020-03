Belgisch ziekenhuis: Zeeuwen zijn hier gewoon welkom

Zeeuwen blijven welkom bij het ziekenhuis in Knokke (foto: AZ Zeno)

In het ziekenhuis geldt net als in veel Nederlandse ziekenhuizen een bezoekverbod, wordt alleen bij dringende gevallen behandeld en wordt er gewerkt met een triagesysteem voor de ingang om mogelijk besmette en niet-besmette patiënten van elkaar te scheiden. "Deze maatregelen gelden voor alle patiënten, dus ook voor de Nederlandse", aldus het ziekenhuis.

'Medisch onverantwoord'

Het ziekenhuis zegt geen patiënten te weren. "Denk maar aan de vele mama's die hier binnenkort bevallen. Het zou medisch onverantwoord zijn om hen na maandenlange controle en begeleiding in de steek te laten. Bevallen behoort nu eenmaal tot hoogdringende medische zorg", schrijft het ziekenhuisbestuur in een persverklaring over de uitspraken van Lippens.

Eerder vandaag liet de burgemeester van de Zeeuwse buurgemeente Sluis, Marga Vermue, op Twitter weten dat de bewering dat Nederlandse patiënten niet welkom zouden zijn bij AZ Zeno niet kloppen.

Ze schrijft in haar tweet ook dat ze haar Belgische collega zal aanspreken op de uitingen die hij vanmorgen heeft gedaan op de radio bij Omroep Zeeland. Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist hekelde de Nederlandse aanpak van het coronavirus. "Uw regering is een stelletje onnozelaars!", zei hij vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Hartig woordje

Ongetwijfeld zal zijn Zeeuwse collega Vermue een hartig woordje met hem spreken, na de harde woorden die Lippens vanmorgen live op de radio bezigde. Volgens Vermue is er in ieder geval één ding zeker: het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke zal geen Zeeuwen weigeren. "Alle patiënten, waar dan ook vandaan, blijven welkom in het ziekenhuis", schrijft ze.

Lippens wil alle Nederlanders die in zijn gemeente gecontroleerd worden. Als zij niet kunnen aantonen dat ze een geldige reden hebben om de grens over te gaan, worden ze teruggestuurd en krijgen ze een boete. Een bezoek aan het ziekenhuis in Knokke is daarbij wat hem betreft geen geldige reden, zei hij vanmorgen op de radio.

Bezorgdheden

Dat is wat AZ Zeno betreft een brug te ver. "Wij hebben alle begrip voor de bezorgdheden van onze burgemeester en delen zijn standpunt dat toerisme en niet-noodzakelijk verkeer totaal verboden moet worden maar als ziekenhuis hebben we de belangrijke opdracht om iedereen, ook west Zeeuws-Vlamingen, de best mogelijke zorg te geven."

