Immunoloog UCR: Aantal doden door coronavirus kan beperkt blijven

Maatregelen om verdere verspreiding coronavirus te voorkomen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Rijkers is het vrijwel onmogelijk dat de zwarte scenario's die geschetst worden (tussen de 50.000 en 100.000 doden in Nederland) werkelijkheid worden. Hij leidt dat af uit de ontwikkelingen in China. "Daar wonen een miljard mensen en zijn er ruim 3.000 doden gevallen door het coronavirus. Dan kan dat in Nederland niet zomaar heel veel meer worden."

Voorjaar

Daar komt volgens hem bij dat coronavirussen vooral voorkomen in het najaar en winter. "En het wordt nu voorjaar." Bovendien zijn er steeds meer mensen die de ziekte hebben doorgemaakt en daardoor volgens Rijkers voorlopig immuun, en dus beschermd tegen het coronavirus.

Bang dat het virus dan het volgens najaar weer de kop opsteekt is hij niet. "We hebben dan de kans dat we een werkend vaccin of medicijn hebben, er is een deel van de bevolking immuun en we zijn veel beter voorbereid."

'Iedereen moet zich houden aan maatregelen'

Rijkers stelt wel een voorwaarde aan een beperkt aantal doden: "Iedereen moet zich aan de maatregelen houden die genomen zijn." Hij doelt daarmee vooral op de sociale onthouding, om verspreiding van het virus te voorkomen. Strengere maatregelen, zoals een totale lockdown van Nederland, zijn volgens Rijkers niet nodig.

Zo'n totale lockdown werd gisteren in het debat in de Tweede Kamer voorgesteld door het FvD en de PVV. Volgens Rijkers willen deze partijen politiek voordeel halen uit de coronacrisis. "Maar het beleid wordt er niet helderder door en de onrust onder de bevolking alleen maar groter."

Rijkers werkt ook als immunoloog in de Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Rijkers is behalve docent op de UCR ook als immunoloog verbonden aan verschillende ziekenhuizen, waaronder de twee Zeeuwse. Een immunoloog houdt zich volgens hem simpel gezegd bezig met het afweersysteem van mensen. "Virologen kijken naar het virus zelf en hoe dat bij de mens binnenkomt. Immunologen komen er daarna aan te pas. Die kijken wat het afweersysteem van de mens doet."

Onderzoek in het Adrz

Als immunoloog is hij in het Adrz in Goes een onderzoek gestart naar het coronavisrus. "We volgen patiënten die besmet zijn met het coronavirus; hoe reageert het afweersysteem, worden er afweerstoffen gemaakt? Met als doel om straks optimale ondersteuning te bieden aan risicopatiënten."

En Rijkers hoopt met het onderzoek dichterbij een antwoord te komen op de vraag waarom het coronavirus er zo inhakt. "Daar hebben we nu eigenlijk nog geen idee over."

Waarom zijn jongeren minder vatbaar voor virus

Hij denkt wel een verklaring te hebben voor het feit, dat het virus minder vat heeft op jongeren. Hij maakt daarvoor een vergelijking met het aanleren van een vreemde taal. "Jongeren leren een vreemde taal veel makkelijker dan ouderen. Dat komt omdat het hoofd van ouderen al veel voller zit met allerlei kennis en herinneringen. Dat werkt met het immuunsysteem ook zo. Het immunologisch geheugen van ouderen heeft minder ruimte om te reageren op iets nieuws."

Maar ook hier geldt volgens Rijkers dat onderzoek meer duidelijkheid moet geven. De eerste resultaten daarvan verwacht hij over een maand of twee.