Huisartsen schalen op: 'We gaan patiënten met ernstige luchtwegklachten scheiden van de andere'

Huisartsenpost (foto: Omroep Zeeland)

Overdag kunnen patiënten met ernstige longproblemen terecht bij de huisartsenposten in Goes, Vlissingen en Scharendijke. In de avonden, nachten en weekenden kunnen longpatiënten alleen terecht op de huisartsenpost in Goes. De nieuwe maatregelen gaan vanaf vrijdag 18.00 uur in.

Huisarts Bordui: "Dat betekent dat mensen met ernstige luchtwegklachten uit Westkapelle in de avonden naar Goes moeten komen. En mensen uit Goes met een verstuikte enkel, naar Vlissingen of Zierikzee."

Besmetting voorkomen

De toestroom van patiënten is al groot en zorgt in veel huisartsenpraktijken voor problemen. Patiënten met ernstige luchtwegklachten moeten in aparte ruimtes gezet worden om besmetting van andere patiënten en personeel te voorkomen. Niet alle praktijken zijn groot genoeg voor aparte ruimtes.

De verwachting is dat de toestroom alleen maar zal toenemen. "Wanneer en hoe weten we nu niet, maar je moet wel voorbereid zijn, anders ben je te laat", zegt huisarts Mattijs Bordui, "We zitten nu helemaal aan het begin."

Niet in de wachtkamer

Patiënten die naar de speciale huisartsenposten komen, mogen niet in de wachtkamer wachten, maar moeten in hun auto op de parkeerplaats blijven. "We moeten voorkomen dat zij anderen besmetten", legt Bordui uit, "Zij moeten wachten in hun auto en krijgen een telefoontje als ze naar binnen mogen komen." En voegt hij eraan toe: "Kom het liefst alleen of in elk geval met max één persoon."

Schaarste aan mondkapjes

In de huisartsenpraktijken ontstaat langzaam schaarste aan beschermende materialen als pakken, brillen en vooral mondkapjes. Door patiënten nu op drie plaatsen te zien, kunnen die zuiniger worden gebruikt.

Huisarts Bordui: "We zijn klaar voor de drukte die gaat komen."