Coronavirus splijt grensdorp in tweeën

Het zijn alleen niet de regels die in dit grensdorp verschillen, want ook over de aanpak van het coronavirus denken verschillen inwoners anders. Vooral Belgen willen dat hun noorderburen strengere maatregelen moeten nemen tegen de aanpak van corona.

Rustiger

"Het splijt het dorp een beetje uiteen," zegt supermarkteigenaar Yannick Verbiest. Hij had het tot gistermiddag druk met Belgen die naar Nederland trokken om boodschappen te doen. Vandaag is het een stuk rustiger door de strenge maatregelen aan de andere kant van de grens. "Het zijn vooral de Nederlanders die langskomen," zegt Verbiest.

De supermarkt in Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

De supermarkteigenaar maakt zich toch een beetje ongerust over de komende weken. Hij woont zelf in België en ziet dat de strengere regels veel impact hebben op het dagelijks leven. "Je mag na 22.00 uur niet meer de straat op en je wordt ook gecontroleerd door politie, omdat je een geldige reden nodig hebt om je op straat te begeven."

Hij hoopt dat de Belgen zich vooral houden aan de regels, want hij is bang dat anders de grenzen dichtgaan. "En wat ik dan moet doen? Ik ben er nog niet uit."

Belgische bewoner hoopt op aanscherping van Nederlandse regels (foto: Omroep Zeeland)

Op straat botsen ook de meningen uiteen over de aanpak van het virus. Een Belgische vrouw met mondkapje, is even boodschappen gaan doen aan de Nederlandse kant. "Ik vind dat Nederland harder zal moeten optreden." Ze doelt op de maatregelen waarbij in Nederland wordt gekozen voor groepsimmuniteit.

Aan de Nederlandse kant staan de inwoners er dan weer versteld van dat de Belgen komen hamsteren in Nederland. Een vaste Belgische klant geeft aan dat hij zich bijna moet verantwoorden dat hij hier komt. "Maar ik ben al 20 jaar vaste klant en hou me voor de rest strikt aan de regels."

Grensdorp Koewacht is in deze tijd verdeeld, maar een inwoner die haar schuur aan het opruimen is, is hoopvol gestemd. "We moeten even wennen aan de nieuwe situatie. Als dat zo is, dan wordt Koewacht gewoon weer het oude vertrouwde dorp."

