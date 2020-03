Zeeuw zit vast op paradijselijk eilandje bij Honduras

Hank Perree zit vast op een eiland voor de kust van Honduras (foto: Hank Perree)

Roaton is een paradijselijke eilandje waar de zoon van Perree werkt. Hank en Odette brengen hem eens per jaar een bezoek van zes weken. Toen ze voor de vaste afspraak deze keer naar Midden-Amerika vertrokken, was er al wel iets aan de hand in China, maar nog niet in Italie.

Vrees voor vlam in de pan

De razendsnelle ontwikkelingen sinds zijn aankomst baren Perree zorgen. Ook aan Honduras gaat het virus niet voorbij. Volgens de Zeeuw is het land in een soort staat van beleg. Het wemelt er van de militairen op straat omdat wordt gevreesd voor muiterij onder de bevolking. De vlam kan makkelijk in de pan slaan nu de bevolking door het vertrek van bijna alle toeristen zonder inkomsten zit.

Maar Perree en zijn vrouw zitten er nog en wegkomen is zo goed als onmogelijk. "Het vliegveld is gewoon dicht, de lichten uit, deur op slot. Je kunt er naartoe, maar het zit op slot. Het heeft geen zin, er is niemand."

Waarschijnlijk is Perree nu aangewezen op een zogenoemde 'repatrieringsvlucht', maar hij heeft al gehoord van het Hondurese consultaat dat die wel eens tot begin mei op zich zou kunnen laten wachten.