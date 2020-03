Dit continent staat volgend jaar centraal in Goes

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Iedere vier jaar stelt Goes een bepaald thema centraal. De traditie begon in 2005 toen de stad zeshonderd jaar bestond. In de afgelopen vijftien jaar heeft Goes al eens in het teken gestaan van werelddelen als Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

'Themajaar is een succes'

"Het themajaar was in 2005 zo'n succes, dan toen besloten is dat iedere vier jaar te doen. Bedrijven, instellingen, iedereen is positief over het themajaar", legt wethouder Cees Pille uit. Voor volgend jaar konden verschillende partijen stemmen over het thema volgend jaar. "75 procent van de stemmen is op Europa uitgekomen", vertelt Pille.

Dat betekent dat er volgend jaar verschillende activiteiten in Goes in het teken staan van Europa. Café's, restaurants, organisaties en verenigingen uit Goes werken daar aan mee.