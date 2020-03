Adrz en ZorgSaam krijgen kilo's fruit cadeau van Zeeuwse groenteboeren

"Dit zijn toch de tijden dat je een beetje op elkaar moet letten", vertelt Ronald de Winter, groente- en fruitverkoper op de weekmarkt in Goes, Oostburg en Yerseke. Samen met collega Van Vliet, die eveneens op de markt staat, bezorgde hij vanmiddag ieder 1000 mandarijnen en 1000 sinaasappelen aan het personeel van het Adrz. "Een beetje extra vitamine C".

Minste wat je kunt doen

Ook bij Boerderijwinkel Tollenaar in Terneuzen werd vandaag een busje volgeladen met kratten fruit. "Je hoopt dat de artsen en de verpleegkundigen gezond blijven zodat ze hun werk kunnen blijven doen. De kans is aanwezig dat je die artsen zelf nodig hebt, dan is dit het minste wat je kunt doen"

Honderden kilo's fruit werden vandaag cadeau gedaan aan de Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

In ZorgSaam werd het fruit in het ontvangst genomen door Henk Zegers. "We geven het fruit aan de patiënten en ons personeel. De mensen die hier nu liggen en werken kunnen best een opsteker gebruiken."

Vanavond volgt de pizza

Het ziekenhuis is blij met de geste. Tollenaar was de eerste die met een lading fruit kwam. "Er zijn ook nog pizza's beloofd voor vanavond dus we worden verwend vandaag!"

Ziekenhuizen konden op nog meer steun rekenen van ondernemers. Vuurwerkhandelaar Carlo Rotte schonk vandaag vierhonderd veiligheidsbrillen.