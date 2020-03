Ondernemers op Walcheren en Schouwen-Duiveland mogen belasting later betalen

Wethouder Johan Aalberts (foto: Gemeente Middelburg - vrij te gebruiken)

Het gaat om gemeentelijke belastingen die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Deze aanslagen zijn al verstuurd. Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van het uitstel of gewoon betalen. "De meesten zullen gewoon betalen", verwacht wethouder Johan Aalberts van Middelburg.

'Twee miljoen euro'

"Wie geld heeft, wil niet geconfronteerd worden met dubbele lasten over drie maanden. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die het zelfs drukker hebben dan normaal." Wie niet betaalt, krijgt pas over drie maanden een herinnering. Aanmaningen of dwangbevelen blijven uit. "Dit is een nationale ramp", zegt Aalberts. "Met deze maatregelen willen we de ondernemers door deze crisis helpen."

Uitstel van betaling heeft ook gevolgen voor het financiële plaatje van de gemeente. Aalberts: "Bij ons loopt alles ook gewoon door." Hij schat in dat, als inderdaad zo'n 25 tot 30 procent van de ondernemers gebruik maakt van de regeling, de gemeente de komende maanden 2 miljoen euro mist.

'Wij kunnen als gemeente niet failliet gaan'

"Wij hebben gezegd: we zijn bereid hier een lening voor te nemen. Wij als gemeenten kunnen in principe niet failliet gaan. En dat geld krijgen we later." De gemeenten willen op deze manier hun steentje bijdragen, naast de landelijke maatregelen die er al zijn. "De zorgen die we als gemeente weg kunnen nemen, nemen we weg."

Dat betekent wel dat de bedrijven die hun betalingen uitstellen over een paar maanden worden geconfronteerd met dubbele lasten. "Wie alsnog in betalingsproblemen terechtkomt, kan een betalingsregeling aanvragen."

Behalve het uitstellen van de al verstuurde belastingaanslagen, zullen de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting.