Klanten balen: 'Ook bij de Sligro in Terneuzen is wc-papier al op'

Lege schappen bij Sligro in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Twee klanten komen ietwat teleurgesteld de Zeeuws-Vlaamse vestiging uit. "Ook hier is het wc-papier op." De twee waren al van plan om naar de groothandel te gaan, want ze hadden al een pasje. "We hoorden vanmiddag pas dat we terecht konden zonder pasje. We wilden hier naartoe om de drukte in de andere supermarkten te vermijden."

We missen natuurlijk wel de horecaklanten." vestigingsmanager, Etienne de Koning

Vestigingsmanager Etienne de Koning ziet dat het drukker wordt in zijn winkel. "We missen natuurlijk wel de horecaklanten, maar we hebben toch nog veel bedrijven die boodschappen komen doen. Of dat echt voor hun bedrijf of voor het gezin is, weet ik niet."

Sinds donderdag komen daar de particulieren bij. Zij kunnen nu in de groothandel terecht zonder pasje. En aan die versoepeling geven veel klanten gehoor. De Koning: "Ik krijg veel telefoontjes van mensen of ze echt bij ons terecht komen en ik zie het ook in de winkel terug."

Corona-maatregelen bij de Sligro in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe klanten komen om wc-papier, zeep, maaltijden, soepen en ook magnetrons gaan opeens weg volgens De Koning. En dat is aan de schappen te zien, wc-papier is donderdagavond al niet meer verkrijgbaar. De vestigingsmanager doet er alles aan om die lege schappen te voorkomen. "Wij zijn met man en macht aan het vakken vullen. We hebben heel veel ondersteuning van onze collega's die normaal aan de horeca bezorgen, want die hebben het jammer genoeg veel minder druk. Samen zijn we sterk en lossen we het op."

Prijzen zijn exclusief btw

De openstelling van de groothandels maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan premier Mark Rutte. Toch moeten klanten er wel rekening mee houden dat het groothandels zijn, wil één van de shoppers nog meegeven: "De verpakkingen zijn groter dan klanten zijn gewend en de prijzen zijn exclusief btw."