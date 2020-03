Wethouders Veere geïnstalleerd ondanks coronavirus

Inwoners van Veere konden de installatie van de drie nieuwe wethouders door de Corona-crisis alleen online volgen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens VVD, SGP/ChristenUnie en Lijst Van Kervinck konden er door decoronacrisis te weinig mensen bij de raadsvergadering aanwezig zijn om te debatteren over de bestuurswisseling. Dat verzoek haalde het niet.

Meekijken via internet-verbinding

Vanwege de Corona-crisis mochten publiek en pers niet bij de installatie van de nieuwe wethouders aanwezig zijn. Ook waren verschillende raadsleden afwezig. De installatie was daarom live te volgen op de website van de gemeente Veere. Kijkers zagen hoe Pieter Wisse (CDA), Adrie Roelse (Dorpsbelangen en Toerisme Veere, oftewel DTV) en Chris Maas (PvdA/GroenLinks) tot wethouders werden benoemd.

De nieuwe coalitie wilde de installatie niet uitstellen tot een nader tijdstip, waarbij wél iedereen aanwezig zou kunnen zijn voor een inhoudelijk debat. Door de coronacrisis is het niet duidelijk wanneer dat tijdstip dan zal zijn, betoogde Pieter Wisse, die tijdens de raadsvergadering van fractievoorzitter doorschoof naar de wethouderspost voor zijn partij CDA.

Teleurstelling

Tijdens de gemeenteraadsvergadering spraken SGP/CU en VVD hun teleurstelling uit over de gang van zaken. Raadslid Stijn van Kervinck, die onlangs uit DTV is gestapt en in zijn eentje verder is gegaan met Lijst Van Kervinck, was niet bij de vergadering aanwezig. De poging om de installatie van de nieuwe wethouders tegen te houden, lijkt een nieuw hoofdstuk in de slechte onderlinge verhoudingen in de Veerse gemeenteraad.

Gemeentehuis Veere in Domburg (foto: OZ)

De sfeer in de gemeenteraad van Veere raakte een aantal jaar geleden in het slop, nadat SGP-wethouder Jaap Melse moest aftreden na beschuldigingen van belangenverstrengeling. De SGP/ChristenUnie nam het haar toenmalige coalitiepartners CDA en PvdA/GroenLinks kwalijk dat ze Melse te hard zouden hebben aangepakt.

'Gestraft'

De SGP/ChristenUnie koos twee jaar geleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, dan ook voor andere coalitiepartners. Dat werden lokale partij DTV en de VVD. De keuze voor DTV was opmerkelijk, omdat de SGP deze lokale groep kort daarvoor nog resoluut aan de kant had geschoven als bestuurspartner. CDA en PvdA/GroenLinks voelden zich 'gestraft' voor hun kritische houding.

Maar nu is ook een einde gekomen aan deze coalitie, nadat DTV plotseling het vertrouwen opzegde in de coalitie en haar eigen wethouder. Daarop stapte raadslid Stijn van Kervinck uit DTV, waardoor het college sowieso geen meerderheid meer had in de gemeenteraad.

Chris Maas

DTV heeft nu de handen ineengeslagen met CDA en de lijstverbinding PvdA/GroenLinks, die zich twee jaar geleden dus nog zo smadelijk aan de kant gezet voelden. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de bekende wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks na twee jaar weer terugkeert als wethouder.