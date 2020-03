Goedemorgen! Lente, corona en wethouders Veere

Heb je familie in een verpleeghuis wonen? Dan mag je die de komende tijd niet bezoeken. Alle verpleeghuizen in Nederland zijn op slot voor bezoekers. Die 'ingrijpende maatregel' werd gisteren aangekondigd door premier Mark Rutte en minster van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het moet ervoor zorgen dat personeel en bewoners niet besmet raken met het coronavirus.

Het hamsteren van wc-papier is nog niet voorbij, dat bleek gisteren. Iedereen kan tijdelijk naar Sligro, de groothandel die normaal gesproken alleen toegankelijk is voor ondernemers. Klanten sloegen hun slag en de rollen wc-papier zijn ook daar nu uitverkocht.

Net over de grens in België is de prijs voor een liter benzine net iets meer dan een euro. Lange wachtrijen zou je denken, maar dat levert dan nog geen hamsterpraktijken op.

Tankstation in Kaprijke (foto: Omroep Zeleand)

En staat je radio deze ochtend aan? Dikke kans dat je dan om 8.45 uur het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry & the Pacemakers hoort, op welke zender je radio ook staat afgesteld.

Het is een initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij wil hiermee alle radiostations in Nederland samen brengen tijdens de coronacrisis door op het zelfde tijdstip 'You'll Never Walk Alone' te draaien. Ook Omroep Zeeland doet mee. Wil je straks meezingen? We hebben de clip ervoor je bijgepakt. Dan is misschien meteen dat lentelied weer uit je hoofd.

Het wordt een bewolkt dagje met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, en zo af en toe kan er wat lichte regen of motregen gaan vallen. Pas vanavond en vannacht zou het vanuit het noorden een beetje kunnen gaan opklaren. Warm is het ook niet, want de temperatuur ligt tussen 7 en 9 graden.