Torentijd gaat nieuwe detentievorm uitproberen, deel gevangenen vaker naar buiten

De BBA komt net naast het hoofdgebouw van Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

De afdeling komt er omdat er opnieuw naar de verschillende fases van detentie is gekeken. Vroeger was het zo dat gedetineerden na twee derde van hun straf vaak voorlopig werden vrijgelaten. Dat is nu ingeperkt tot maximaal twee jaar. De BBA moet de stap voor gedetineerden van de gevangenis naar de samenleving kleiner maken door ze al te laten beginnen aan een baan als ze die hebben gevonden.

Daarnaast kunnen ze buiten de gevangenis sporten, boodschappen doen en bezoek ontvangen. Ze kunnen verlof krijgen voor het regelen van een huis of om zo nu en dan weer te wennen aan hun plek in hun gezin. Alles is erop gericht dat een veroordeelde niet nog eens in aanraking komt met justitie.

Niet iedereen komt in aanmerking

Een gevangene moet zich in de penitentiaire inrichting goed hebben gedragen om naar de BBA te kunnen. Ook kijkt justitie naar eventuele risico's bij het verlaten van de gevangenis en naar de belangen van slachtoffers.

Andere gevangenissen Torentijd in Middelburg is niet de enige penitentiaire inrichting die met deze nieuwe detentievorm gaat experimenteren. Gevangenissen in Almelo, Alphen aan den Rijn, Arnhem en Roermond doen ook met de pilot mee. In 2021 moeten de ervaringen van de vijf gevangenissen hebben gezorgd voor een definitieve invulling van de Beperk Beveiligde Afdelingen.

In Middelburg is plaats voor twintig gedetineerden op tien meerpersoonskamers. Daarnaast zijn er tien plekken voor zogenoemde 'zelfmelders'. Dat zijn mensen die een straf uit moeten zitten van minder dan een half jaar. Zij kunnen hun baan behouden. Daarnaast zitten ze vast, ook in de weekenden. Op 1 maart is de eerste gedetineerde gestart op de BBA.