Bewoner zorginstelling Tholen overleden door coronavirus

(foto: PIxabay)

De bewoner is gisteravond overleden. Het gaat om een inwoner van de gemeente Tholen. Dat laat de gemeente weten. Om privacyredenen doet de gemeente geen mededelingen over de leeftijd of woonplaats van het slachtoffer.

'Veel sterkte'

Burgemeester Ger van de Velde- de Wilde is aangeslagen door het nieuws. "Vandaag heb ik het droevige bericht ontvangen dat een inwoner van onze gemeente is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer binnen onze gemeentegrenzen. Ik wens de nabestaanden en betrokkenen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."

Eerder werd door Marije Jongepier van SVRZ, die in deze kwestie namens alle Zeeuwse zorginstellingen spreekt, geen uitspraken gedaan over de identiteit van de overledene. Er wordt ook niet gemeld waar de besmette personen wonen of werken. "Dit doen we uit privacy-oogpunt maar ook om geen onnodige onrust te veroorzaken", aldus Jongepier.

Volledig geïsoleerd

Bij de drie cliënten is de woning of zelfs de volledige afdeling geïsoleerd van de buitenwereld, om verdere verspreiding te voorkomen. De medewerkers, medebewoners en familieleden van de getroffen cliënten zijn direct op de hoogte gesteld.