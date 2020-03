Bewoner zorginstelling overleden na besmetting met corona

(foto: PIxabay)

De bewoner is gisteravond overleden. Er wordt niet gemeld waar besmette personen wonen of werken. "Dit doen we uit privacy-oogpunt maar ook om geen onnodige onrust te veroorzaken", zegt Marije Jongepier van SVRZ, die in deze kwestie namens alle Zeeuwse zorginstellingen spreekt.

Volledig geïsoleerd

Bij de drie cliënten is de woning of zelfs de volledige afdeling geïsoleerd van de buitenwereld, om verdere verspreiding te voorkomen. De medewerkers, medebewoners en familieleden van de getroffen cliënten zijn direct op de hoogte gesteld.

Volgens de laatste update, die van gisteren, ligt aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Zeeland nu op 37. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt fors hoger dan 37, denkt de GGD Zeeland. Niet iedereen wordt meer getest.

Doodsoorzaak

De overleden bewoner was besmet met het coronavirus, maar of het virus ook daadwerkelijk de doodsoorzaak is, kunnen artsen volgens Jongepier niet met zekerheid zeggen. "De besmetting is vastgesteld, maar het ging al langere tijd slecht met de cliënt."